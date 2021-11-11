Гигин: поляки издеваются над беженцами и создают очаг военной напряженности в Восточной Европе

, – подчеркнул гость студии.Рассуждая о нашей реакции, Вадим Гигин отметил: пора переходить к решительным действиям и поднимать эту тему на международных площадках, инициировать расследование преступлений Польши и Вильнюса., – обратил внимание политолог.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.