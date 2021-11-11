Гигин: поляки издеваются над беженцами и создают очаг военной напряженности в Восточной Европе

Об этом в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», комментируя ситуацию на границе Беларуси и Польши, заявил председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание», кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин.
– Никакого отношения к миграционному кризису военная истерия, которая сейчас развернута в Польше, не имеет, – подчеркнул гость студии. – Режим Качиньского, который фактически контролирует эту страну, является хозяином Польши, воспользовался ситуацией для нагнетания военной, националистической, шовинистической истерии. Ну какие танки нужны против мигрантов? Кризис действительно рукотворный. В этом плане можно согласиться с западной пропагандой. Но он рукотворный со стороны двух преступных режимов – Вильнюса и Варшавы. Мы знаем, что гораздо большие потоки беженцев идут ежедневно через испанские Мелилью и Сеуту, через Средиземное море, влетают в Европу на самолетах. И цифры там совершенно другие. При этом никто никаких танков не выдвигает, Испания не направляет авианосцы в Гибралтарский пролив. Ничего такого не происходит. И посмотрите, что вытворяют польские неонацисты, головорезы на границе. Это преступники, потому что из-за них страдают люди. Польское правительство совершает преступления против человечности.
Рассуждая о нашей реакции, Вадим Гигин отметил: пора переходить к решительным действиям и поднимать эту тему на международных площадках, инициировать расследование преступлений Польши и Вильнюса.
– У нас есть Парламентское собрание Союзного государства, у нас есть партнеры за рубежом, – обратил внимание политолог. – Нужно создавать международный правовой механизм расследования преступлений польского режима, прежде всего того, что совершается в последние дни-недели по отношению к беженцам. Те же самые преступления были совершены литовским режимом с малой легитимностью, как мы неоднократно говорили. Нужно расследовать это и поднимать тему. У нас есть все основания для возбуждения международной правовой процедуры. Почему? Есть заключение Европейского суда по правам человека, которое обязывает поляков допустить беженцев к жилью, пище, воде и так далее. Есть осуждающая действия Польши резолюция Amnesty International. Есть заявления уполномоченных по делам беженцев, по правам человека. Еще увидим, какие заявления сделают социал-демократы в Германии, зеленые и так далее. Никакой волны солидарности с собой польским бандитам, которые орудуют на границе, создать не удалось. И не удастся. Потому что страдают дети, людей лишают сна. А о какой солидарности можно говорить с Литвой, когда она на своей территории создала несколько концлагерей для беженцев – и сейчас там идут бунты? Те определения, которые мы применяли к этим режимам (полуфашистские, наследники нацизма), проявляются в полном объеме. Но сколько мы будем только говорить? Мы должны уже применять международно-правовые механизмы. Придвинув войска, в том числе тяжелую технику, к нашей границе, Польша нарушила международные нормы. Они должны были нас уведомить. С моей точки зрения, наше государство должно обращаться в международные суды по поводу того, что вытворяют поляки на границе. Мало того что они издеваются над беженцами – они еще создают очаг военной напряженности в Восточной Европе. Это вопросы, которые касаются межгосударственных правовых отношений.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.