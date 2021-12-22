На это в эфире программы "Объективно" на телеканале ОНТ обратил внимание председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание" Вадим Гигин.
– Польское общество очень серьезно изменилось. Качиньский, Дуда, Моравецкий при всех своих ультрамодных костюмчиках и оборудованных по последнему писку моды офисах остались мозгами в периоде "Солидарности", а польское общество секуляризировалось. Молодежь уже не хочет жить так, как призывает Качиньский, и протесты прошлого года это ярко показали. Эта националистическая, антироссийская и антибелорусская позиция тоже не встречает поддержки у всех, – обратил внимание Вадим Гигин.
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