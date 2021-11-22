Гигин: Польша всегда представляла угрозу для белорусской государственности

Такую точку зрения в эфире программы «По существу» на СТВ выразил председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание", кандидат исторических наук, доцент, публицист и историк Вадим Гигин, обсуждая тему кризиса беженцев.
- Польша борется, так как ей кажется, что звонок канцлера Германии Ангелы Меркель Президенту Беларуси – это победа Лукашенко. А им надо было показать свою победу, - отметил эксперт.
Вадим Гигин уверен, что ситуация, когда польские пограничники применили спецсредства против беженцев, была создана специально:
- Может быть, следственные органы не могут прямо сказать, а мы собираем эти свидетельства, разговариваем с журналистами. В ближайшее время будет издана книга с описанием преступлений польских властей. Мы не даем процессуальную оценку. Та ситуация - это организованная акция устрашения, акт государственного террора. Моравецкий, Дуда и Качиньский – это банда трусов, которые спрятались за спинами спецназовцев, танками и группировкой в 20 тысяч человек. Они описывают ситуацию с беженцами на границе как победу. Победу в чем? 20 тысяч головорезов против невооруженных людей? Это не битва, это вечный позор польской армии пограничников и польского государства.
Политолог считает, что от польских политиков никогда ничего другого ожидать не стоит.
- Польша всегда представляла угрозу для белорусской государственности. Они презирают белорусов. Дуда, Моравецкий, Качиньский презирают даже тех белорусских оппозиционеров, которые находятся у них на содержании. Они считают себя, свой народ и нацию выше не только, белорусов, но и французов. Только большинство поляков ненавидят Качиньского и поэтому он прячется за спинами своих марионеток.