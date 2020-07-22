Гигин: политтехнологи не рассчитывают на сложные символы

Агитационный период предвыборной кампании обсудили в передаче "Объективно" на телеканале ОНТ.
– Процесс влияния на избирателей состоит из нескольких пластов, – рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. – Первое – информационная составляющая. Второе – переход информации к неким действиям. Третий этап – реализация этих действий. И вот на первом информационном этапе мы видим формирование образов. Символизм, который мы видим в избирательной кампании, необычен для нас. Это формирование некоего нового восприятия, отличного от реального. Он используется для того, чтобы создать напряженность в обществе. Цель этой манипуляции заключается в том, чтобы, когда избирательная комиссия объявляет результаты, протестующие заявляют, что данные ЦИК не являются правильными.
По словам эксперта, символы – это целенаправленное действие, в первую очередь связанное с основой человеческой психологии.
– Наше сознание воспринимает реальность исключительно символами, оно не может воспринять тот или иной образ в вид букв. Вот эта закладка символов в подсознание населения сейчас активно применяется, – отметил Алексей Авдонин.
– Эти символы (белая лента, поднятый вверх кулак. – Прим. ред.), которые сегодня используются, направлены на конкретную целевую аудиторию. Для их демобилизации, для активного участия в политическом процессе. Наша технология – это технология в первую очередь открытости. За последние годы у нас формировалось демократическое общество. Есть определенный сегмент, который может отреагировать на эти символы и принять участие в этом процессе, – считает член Совета Республики Национального собрания Олег Дьяченко.
– Политтехнологи не рассчитывают на сложные символы. Чем более сложный символ, тем меньше получишь денег, – обратил внимание декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин. – Простой, понятный, доходчивый, в лозунге не больше пяти слов, а лучше три. Картинка должна быть простая.
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Гигин: политтехнологи не рассчитывают на сложные символы
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