Гигин: политика захвата соседних с Афганистаном территорий станет для «Талибана» убийственной

Об этом политолог Вадим Гигин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
После вывода войск США из Афганистана и установления власти «Талибана» на территории страны последний пытается определить свои новые задачи. Как отметил ведущий «Будней» Вадим Шепет, одной из наиболее главных задач правительство «Талибана» называет установление дипломатических отношений со всеми государствами.
– Может, кому-то не понравится это сравнение, но то, как ведет себя «Талибан», и международная обстановка вокруг этого режима мне напоминают ситуацию столетней давности вокруг большевиков, – отметил Вадим Гигин. – Их тоже боялись, кричали, что это нерукопожатный режим, когда он победил в гражданской войне. А затем началась так называемая волна признаний. В тот период переломным стал 1924 год, когда СССР признало большое количество государств. Думаю, то же самое ждет и «Талибан».
Говоря о позиции тех или иных стран в отношении талибов, Вадим Гигин подчеркнул, что многое зависит от последних. «Талибан» станет национальным движением, которое контролирует политическую ситуацию в стране, или все-таки сохранит подходы 25-летней давности? Напомню, тогда талибы претендовали на территорию Пакистана, заселенную пуштунами, не скрывая говорили о том, что пойдут в Центральную Азию. Такая политика для талибов станет убийственной. Они могут, как им кажется, добиться некоторых успехов в стиле «Исламского государства», но потом будут разгромлены объединенной коалицией. Сейчас перед движением стоит очень важный выбор», – подчеркнул эксперт.
Спикер добавил, что проблем у «Талибана» много, так как страну нужно объединить.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.