Гигин: политика захвата соседних с Афганистаном территорий станет для «Талибана» убийственной

После вывода войск США из Афганистана и установления власти «Талибана» на территории страны последний пытается определить свои новые задачи. Как отметил ведущий «Будней» Вадим Шепет, одной из наиболее главных задач правительство «Талибана» называет установление дипломатических отношений со всеми государствами.– отметил Вадим Гигин. –Говоря о позиции тех или иных стран в отношении талибов, Вадим Гигин подчеркнул, что многое зависит от последних.– подчеркнул эксперт.Спикер добавил, что проблем у «Талибана» много, так как страну нужно объединить.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.