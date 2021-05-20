Гигин: память о Великой Отечественной войне – это часть белорусской национальной идеи

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Кстати, об этом ранее в эфире «Будней» рассказывал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Почитать его рассуждения можно здесь.

В эфире сегодняшней программы обсуждали Закон «О недопущении реабилитации нацизма». Он определил субъекты противодействия реабилитации нацизма, их компетенцию. Установлены запреты на пропаганду, публичное демонстрирование и другие действия, связанные с использованием нацистской символики и атрибутики. В числе мер противодействия – вынесение официального предупреждения, предписания, приостановление и запрещение деятельности, ликвидация организаций, деятельность которых направлена на реабилитацию нацизма.– подчеркнул Вадим Гигин и пояснил:По словам эксперта, наша страна сейчас переживает этап реваншизма в отношении нацизма:Ведущая «Будней» Алёна Родовская задалась вопросом, кому и зачем нужно оправдывать нацизм. Вадим Гигин ответил:Он также добавил, что делается это для того, чтобы страной можно было управлять извне. Большую роль в происходящем, по мнению спикера, играют бизнес-интересы крупных корпораций.Однако получить контроль над Беларусью зарубежным силам мешает наша национальная идея.– выразил уверенность декан ФФСН БГУ,добавил Вадим Гигин. Поэтому процесс реабилитации нацизма очевидно нацелен на уничтожение этой идеи, чего, безусловно, наше общество допустить не должно.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.