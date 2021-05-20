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Гигин: память о Великой Отечественной войне – это часть белорусской национальной идеи

Об этом декан факультета философии и социальных наук (ФФСН) БГУ Вадим Гигин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

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В эфире сегодняшней программы обсуждали Закон «О недопущении реабилитации нацизма». Он определил субъекты противодействия реабилитации нацизма, их компетенцию. Установлены запреты на пропаганду, публичное демонстрирование и другие действия, связанные с использованием нацистской символики и атрибутики. В числе мер противодействия – вынесение официального предупреждения, предписания, приостановление и запрещение деятельности, ликвидация организаций, деятельность которых направлена на реабилитацию нацизма.

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– Что особенно важно в этом законе? Коллаборационисты приравниваются к нацистским преступникам, – подчеркнул Вадим Гигин и пояснил: – Для них [некоторые] ранее пытались найти историческую и правовую лакуну. Первый шаг – говорили: «У них были свои взгляды». Второй – отстаивали, что [коллаборационисты] были по-своему правы. Следующим шагом приравнивали Гитлера к Сталину, затем рассказывали о каких-то якобы преступлениях Красной армии. Буйным цветом расцвела критика партизан. А коллаборационисты и полицаи [показывались] чуть ли не борцами за национальную идею. <…> Государство сказало: «Нет, стоп на этом. Дальше будет нулевая терпимость к любым проявлениям нацизма и экстремизма». 

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По словам эксперта, наша страна сейчас переживает этап реваншизма в отношении нацизма:

– Во второй половине прошлого века казалось, что рану после событий ВОВ общество залечило. Но события последнего времени (кстати, не только в Беларуси, но и, например, в Прибалтике, Украине) показали, что реабилитация нацизма идет. Германия этап реваншизма пережила в 1960–1970-е годы. Мы, к сожалению, проходим через это сейчас. 

Ведущая «Будней» Алёна Родовская задалась вопросом, кому и зачем нужно оправдывать нацизм. Вадим Гигин ответил: «Безусловно, ставка на коллаборационистов как на локомотив сначала разрушения СССР, а сейчас и на демонтаж политических систем, которые сложились в постсоветский период, – это ставка большого Запада». Он также добавил, что делается это для того, чтобы страной можно было управлять извне. Большую роль в происходящем, по мнению спикера, играют бизнес-интересы крупных корпораций.
Кстати, об этом ранее в эфире «Будней» рассказывал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Почитать его рассуждения можно здесь.
Однако получить контроль над Беларусью зарубежным силам мешает наша национальная идея. «Если бы не она, – выразил уверенность декан ФФСН БГУ, – мы бы не отстояли свою страну в прошлом году». А «память о Великой Отечественной войне – это часть белорусской национальной идеи», – добавил Вадим Гигин. Поэтому процесс реабилитации нацизма очевидно нацелен на уничтожение этой идеи, чего, безусловно, наше общество допустить не должно.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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