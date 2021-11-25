Гигин: отношения Польши и ЕС – одна из причин кризиса с беженцами

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отметил Вадим Гигин.По словам эксперта, Польша, кроме всего прочего, стремится, как и прежде, получать деньги от Европейского союза, при этом ничего не платить. Подобные желания, подчеркнул Вадим Гигин, европейцев не устраивают.– обратил внимание Вадим Гигин.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.