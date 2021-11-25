Гигин: отношения Польши и ЕС – одна из причин кризиса с беженцами

Таким мнением в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.
– Отношения поляков и Европейского союза интересные. И, кстати говоря, это одна из причин кризиса, того, почему поляки не пускают беженцев. Понятно, что, если бы от ЕС зависело, они бы их [беженцев] пропустили. Звонок Меркель о многом говорит. Для поляков и их правящей элиты, особенно для неоконсерваторов, которые находятся у власти, фактически правых радикалов, членство в Европейском союзе – признак принадлежности к западной цивилизации. Но никакие ценности они не хотят разделять. Дело не только в правах меньшинств или еще кого-то. Это такая «двенадцатая» проблема. Дело в том, что они вообще никаких общеевропейских решений не желают. Чего хочет Качиньский? Чтобы они [поляки] просто были Евросоюзе. Еще [поляки] хотят быть там [в ЕС] главными, – отметил Вадим Гигин.
По словам эксперта, Польша, кроме всего прочего, стремится, как и прежде, получать деньги от Европейского союза, при этом ничего не платить. Подобные желания, подчеркнул Вадим Гигин, европейцев не устраивают.
– Нужно понимать, как польские политики ведут себя в европейских структурах. Так же, как и с нами. Они считают себя более высокой касты по отношению к немцам, ненавидят их. Партия «Право и справедливость» – антинемецкая. Они также ненавидят французов, считают себя выше всех. <...> Во всех европейских структурах поляков просто терпеть не могут. Но сейчас они в мейнстриме: ведут войну против Беларуси и России, – обратил внимание Вадим Гигин.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.