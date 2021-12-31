Гигин: одна из целей обновленной Конституции – повысить гражданскую ответственность во всех сферах

– Конституция должна предусматривать те возможности, которые могут складываться в перспективе. И Основной Закон ставит несколько целей. Одна из таковых – повысить гражданскую ответственность во всех сферах. Успешное развитие страны зависит от взаимодействия между государством, гражданским обществом и каждым человеком в отдельности, – считает Вадим Гигин.
Эксперт отметил, что активное участие каждого гражданина Беларуси в жизни страны в настоящий момент как никогда важно.
– До недавнего времени не особо на это обращали внимание, говорили о сверхсильной белорусской республике, мощных государственных институтах, жесткой вертикали власти. Да, все так, но мы будем еще сильнее, если граждане будут проявлять активность. Видим, как это происходит во время обсуждения Конституции. Наш противник представляет сторонников Александра Лукашенко и патриотических сил как молчаливое большинство. Ничего подобного. Люди активные, они спорят между собой, задают вопросы чиновникам, – обратил внимание Вадим Гигин.
Он добавил, что предложения для проекта обновленной Конституции начали поступать еще до того, как были опубликованы изменения и дополнения в Основной Закон.
– Идут бурные дискуссии. Они начались, когда еще обновленная Конституция не была опубликована. Задавали вопросы, были какие-то инсайты, требования. Люди хотели, чтобы были прописаны их пожелания в изменениях и дополнениях. Это говорит о том, что Конституция – живой программный документ, который волнует людей. Этот нерв обсуждения доказывает, что общество у нас сформировавшееся и устоявшееся, – резюмировал Вадим Гигин.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
Гигин: кризис с беженцами обернется большими проблемами для польского правящего класса
Гигин о борьбе с пандемией: мир сейчас идет по нашему пути