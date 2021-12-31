Гигин: одна из целей обновленной Конституции – повысить гражданскую ответственность во всех сферах

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считает Вадим Гигин.Эксперт отметил, что активное участие каждого гражданина Беларуси в жизни страны в настоящий момент как никогда важно.обратил внимание Вадим Гигин.Он добавил, что предложения для проекта обновленной Конституции начали поступать еще до того, как были опубликованы изменения и дополнения в Основной Закон.резюмировал Вадим Гигин.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.