Гигин назвал приоритетные задачи в сфере образования на этот учебный год

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Обсуждая, как прошли праздничные мероприятия по случаю Дня знаний, Вадим Гигин отметил, что полтора года приходилось отвечать на вызовы пандемии, поэтому и ребята, и преподаватели соскучились по привычному обучению.– сказал гость «Будней».В эфире сделали отсылку к высказыванию Президента на Республиканском педсовете. Александр Лукашенко отметил, что этот учебный год станет прорывным для системы образования.– добавил Гигин и обозначил актуальные вопросы на начавшийся учебный год.Прежде всего, по словам эксперта, вступит в силу новый Кодекс Республики Беларусь об образовании, первое чтение которого уже состоялось.пояснил он.Следующим, на что обратил внимание декан ФФСН БГУ, стало разделение оценок на удовлетворительные и неудовлетворительные. Возможно и возращение к подходу, когда ученика возвращают на второй год обучения.– рассказал публицист.Гигин сообщил, что могут измениться правила окончания школы и поступления. Появится национальный государственный экзамен. По крайней мере, как пояснил он, по математике и одному из государственных языков, что упростит эту стадию перехода от школы к вузу.– заключил он.