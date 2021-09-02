Гигин назвал приоритетные задачи в сфере образования на этот учебный год

В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук, политолог и публицист рассказал, какие задачи предстоит решить в 2021/2022 учебном году.
Обсуждая, как прошли праздничные мероприятия по случаю Дня знаний, Вадим Гигин отметил, что полтора года приходилось отвечать на вызовы пандемии, поэтому и ребята, и преподаватели соскучились по привычному обучению.
– В условиях пандемии была опасность потерять человеческое общение. Мы увидели, насколько важно видеть глаза ребят. Возрождаются учебные коллективы. Праздник был по всей стране, это чувствовалось не только в стенах университета, – сказал гость «Будней».
В эфире сделали отсылку к высказыванию Президента на Республиканском педсовете. Александр Лукашенко отметил, что этот учебный год станет прорывным для системы образования.
– Многие думали, что мы начнем непродуманные преобразования с 1 сентября. Но этот год будет переходным, задачи стоят большие, – добавил Гигин и обозначил актуальные вопросы на начавшийся учебный год.
Прежде всего, по словам эксперта, вступит в силу новый Кодекс Республики Беларусь об образовании, первое чтение которого уже состоялось.
– Он будет принят и отработан специалистами, есть консенсус по основным положениям кодекса. Этот документ очень удобен для работы, он может помочь разобраться в сложной ситуации, не нужно к кому-то ходить за разъяснениями, – пояснил он.
– Все-таки должна быть мотивация к успеху, а мотивация – это некое соревнование. Если кто-то отстает и не осваивает программу, не нужно его гнать вперед. Может быть, человеку действительно нужен еще один год. Но это не должно стать предметом для буллинга. Такая форма рассматривается, но еще решение не принято, – рассказал публицист.
Гигин сообщил, что могут измениться правила окончания школы и поступления. Появится национальный государственный экзамен. По крайней мере, как пояснил он, по математике и одному из государственных языков, что упростит эту стадию перехода от школы к вузу.
– Ожидается и реорганизация системы среднеспециального и профессионально-технического образования. Можно будет получать второе высшее образование и в 40, и в 50, и в 60 лет, если это нужно. Сейчас даже в плане трудоустройства можно переквалифицироваться в любом возрасте, – заключил он.