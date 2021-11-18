Гигин о звонке Меркель: это мужественный шаг. Посмотрите, какая истерика разразилась в Варшаве

Такое мнение высказал в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание», кандидат исторических наук, доцент, публицист и историк Вадим Гигин.
– Европейские политики уже осознают свое место в истории. Посмотрите на поведение Макрона. Его возмущение в отношении того, что Австралия отказалась покупать французские подводные лодки. И что он сделал потом? Как французская болонка побежал к Байдену, виляя хвостом и лащясь под ногой хозяина. И это Франция, где еще несколько десятилетий назад у власти был великий генерал де Голль, который вошел в пантеон величайших мировых лидеров. Вспомним ту великую, свободную и сражавшуюся Францию. Она вышла из НАТО [в 1966 году], после войны [Второй мировой] заявила, что хочет иметь свое место в мире. Находила в себе силы формировать такие великие идеи, как создать единую Европу от Атлантики до Северного океана. Сравните ее и Францию Макрона. Прежде всего это унижение для их народа, – высказался историк.
Гигин прокомментировал и действия Ангелы Меркель:
– За последнее время она сделала два крупных исторических шага. Несмотря на давление и угрозы, она решилась достроить «Северный поток – 2», потому что понимала, что это нужно и выгодно Германии. Меркель обратилась к Путину и Лукашенко, чтобы разрешить этот кризис [с беженцами]. Это мужественные шаги. Посмотрите, какая истерика разразилась в Варшаве, – выразил мнение специалист.