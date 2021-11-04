Гигин о заседании ВГС: мы сделаем серьезный шаг вперед к продвижению интеграции

В эфире эксперт прокомментировал заседание Высшего государственного Совета Союзного государства, которое состоится сегодня в формате видеоконференции.
Эксперт назвал ВГС СГ важным историческим событием, серьезным шагом для углубления интеграции в рамках Союзного государства. По мнению Гигина, у любого значимого события есть несколько измерений:
Гигин указал и на объективную составляющую:
– Накануне любого судьбоносного события в политических кругах наблюдаются нервозность, обсуждения, получится или нет, идут согласования. Тут нужно быть специалистом и экспертом, чтобы понимать: это естественная часть большого процесса. Сегодня мы сделаем серьезный шаг вперед к продвижению нашей интеграции, она на данный момент необратима, – заявил он.
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