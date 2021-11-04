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  2. Гигин о заседании ВГС: мы сделаем серьезный шаг вперед к продвижению интеграции

Гигин о заседании ВГС: мы сделаем серьезный шаг вперед к продвижению интеграции

Такое мнение выразил в сегодняшнем ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание", политолог, историк и публицист Вадим Гигин. 


В эфире эксперт прокомментировал заседание Высшего государственного Совета Союзного государства, которое состоится сегодня в формате видеоконференции.

Эксперт назвал ВГС СГ важным историческим событием, серьезным шагом для углубления интеграции в рамках Союзного государства. По мнению Гигина, у любого значимого события есть несколько измерений:

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– Одно из них – аналитики наших оппонентов. Они выносят разные замечания. Мол, что-то не так накануне Госсовета. Заявляют, что между Минском и Москвой пробежала кошка. Есть и версии, что в Женеве Путин и Байден договорились и разменяли на что-то Беларусь. В экстремистских Telegram-каналах обсуждают, что же не так. Оказалось, что про все это заявляют те же люди, которые раньше утверждали, что российские войска не выйдут из Беларуси после учений. О том, что протесты августа 2020-го не могут не завершиться победой, режим падет. Сейчас они переквалифицировались в экспертов по российско-белорусским отношениям, – поделился мнением специалист.


Гигин указал и на объективную составляющую:

– Накануне любого судьбоносного события в политических кругах наблюдаются нервозность, обсуждения, получится или нет, идут согласования. Тут нужно быть специалистом и экспертом, чтобы понимать: это естественная часть большого процесса. Сегодня мы сделаем серьезный шаг вперед к продвижению нашей интеграции, она на данный момент необратима, – заявил он. 


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Фото: Михалевич Диана
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