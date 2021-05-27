Об этом декан факультета философии и социальных наук Вадим Гигин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В эфире сегодняшней программы речь зашла о методах работы представителей власти с населением. Вадим Гигин подчеркнул роль прямого общения в этом вопросе.
– Живая работа с людьми очень важна, – сказал он и добавил: – У нас некоторые новомодно увлекаются соцсетями, устраивают [в них] компанейщину. Это нужно, но зачастую важен именно прямой разговор.
В этом контексте эксперт рассмотрел и вчерашнюю встречу Президента Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии, представителями органов государственного управления и общественности. Вадим Гигин отметил: после разговора все участники мероприятия отправятся в свои рабочие коллективы, расскажут в своих кругах общения, как все прошло. «Когда информация исходит от прямого носителя, являющегося очевидцем событий, это и есть [настоящие] социальные сети, – сказал гость «Будней». – То, что мы называем этим словом, на самом деле глобальная электронная паутина. А социальные сети – это то, что пронизывает связями общество. Они очень важны, и Президент это чувствует».
Почитать полный текст выступления Главы государства можно тут, а основные тезисы прозвучавших в Овальном зале докладов – здесь. Ответы Президента на вопросы парламентариев, экспертов и журналистов приведены по этой ссылке.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Гигин о взаимодействии властей с избирателями: важно прямое общение
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