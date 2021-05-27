Гигин о взаимодействии Беларуси, России и Китая на международной арене: солидарность должна проявляться быстро и решительно

Такую точку зрения декан факультета философии и социальных наук (ФФСН) БГУ Вадим Гигин высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Одна из проблем, которая в предыдущие годы выкристаллизовывалась [в нашем регионе] – это отсутствие консолидированной позиции на международной арене, координации внешнеполитической деятельности, – полагает гость программы.
Он отметил, что Беларусь часто голосовала солидарно с Россией по разным вопросам в ряде международных организаций. Однако, по мнению эксперта, этого мало. «Сейчас нужно и при подготовке важных внешнеполитических решений, и при реакции на различные вызовы нам отвечать вместе и включать в эту деятельность Китайскую Народную Республику», – уверен декан ФФСН БГУ.
В качестве причины для усиления подобной консолидации Вадим Гигин назвал вызовы, которые стоят перед Беларусью, Россией и Китаем. Он уточнил: «В отношении нашей страны агрессивная политика Запада уже перешла в стадию открытой гибридной войны».
Как тесное взаимодействие государств на международной арене должно проявляться? Гость «Будней» ответил:
– Если против кого-то из нас – а возможно, и других стран ЕАЭС, ОДКБ – [принимаются ограничительные меры], мы должны выступать солидарно. Вводятся санкции против Беларуси – ответные действия должны быть совместными. Солидарность должна проявляться быстро и решительно.
К слову, о плодотворном сотрудничестве Беларуси с Россией и Китаем вчера говорил Президент Александр Лукашенко во время встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии, представителями органов государственного управления и общественности. Тезисы Главы государства по данному вопросу можно почитать здесь, а полный текст его выступления – тут.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Гигин о взаимодействии Беларуси, России и Китая на международной арене: солидарность должна проявляться быстро и решительно
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