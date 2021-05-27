Гигин о встрече в Овальном зале: это было своевременно и важно

– Встреча была своевременная и важная, – подчеркнул эксперт. – Очень удачно был выбран формат: не просто интервью журналистам, а встреча в широком кругу. В зале Парламента собрали депутатов и сенаторов, журналистов, экспертов, часть дипломатического корпуса.
Одной из тем, которые Глава государства затронул в своем выступлении, стала ситуация вокруг инцидента с аварийной посадкой самолета Ryanair в Минске. Вадим Гигин отметил:
– [Появляется] все больше свидетельств того, что была организована провокация против Беларуси. Ко крайней мере, могу точно сказать, что информационная истерия, развернутая к западу от наших границ и к югу (в Украине), абсолютно искусственная. Этот инцидент широкие слои общества в Европейском союзе не волнует. А политики выступают с оглушительными заявлениями, срывают флаги, ведут себя, как последние мерзавцы. Это искусственно накрученная кампания. О том, что [все было] запланировано заранее, свидетельствуют следующие факты. Во-первых, инцидент случился накануне неформального саммита ЕС. Во-вторых, шумиха началась в воскресенье, когда самолет еще находился в Минске, безо всякого расследования. Это говорит об организованном характере произошедшего.
Гость «Будней» подчеркнул: «Президент откровенно рассказал, что было с этим самолетом. <…> Но при этом Глава государства не скрывал: если бы мы заранее знали, что террорист находится на борту, мы бы все равно его с этого борта сняли. Все открыто и честно».
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Вадим Гигин обратил внимание, что инциденту с самолетом была посвящена только часть выступления Президента, а в вопросах белорусскому лидеру эта тема и вовсе не звучала. «Обсуждали изменения в Конституцию, роль местных и сельских советов, права и ответственности молодежи, политическую ситуацию [в стране]», – перечислил спикер.
Кстати, декан ФФСН БГУ также задавал вопрос Александру Лукашенко – вот ответ. Почитать полный текст выступления Главы государства можно тут, а основные тезисы прозвучавших в Овальном зале докладов – здесь.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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