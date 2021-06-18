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  2. Гигин о военно-патриотическом воспитании в школах: идея правильная, но на пути ее воплощения нас ожидает огромное количество испытаний

Гигин о военно-патриотическом воспитании в школах: идея правильная, но на пути ее воплощения нас ожидает огромное количество испытаний

Об этом декан факультета философии и социальных наук (ФФСН) БГУ Вадим Гигин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

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Недавно министр образования Игорь Карпенко сообщил, что с 1 сентября 2021 года вводится должность руководителя военно-патриотического воспитания в школах – всего около двух тысяч ставок. Эта новость вызвала резонанс в обществе и стала одной из тем сегодняшней программы.

– Какими должны быть уроки военно-патриотического воспитания в современных школах? Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. В любом случае это должно быть интересно, привязано к жизни, – сказал Вадим Гигин. – Преподавать должны люди, которые верят в то, что делают, преданные своему делу. Ведь легко скатиться в казенщину. Одно из самых сложных дел в преподавательском искусстве – донести нужность и важность [предмета]. 

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Эксперт добавил:

– Должна быть разработана методика преподавания, подобраны кадры. Все это нужно сделать быстро и правильно. [В школах] четко объяснять ребятам, для чего им это надо, чтобы [дело] не сводилось к какой-то муштре. Идея правильная, но на пути ее воплощения нас ожидает огромное количество испытаний и вопросов, на которые нужно давать компетентные ответы. 

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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