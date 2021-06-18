Гигин о военно-патриотическом воспитании в школах: идея правильная, но на пути ее воплощения нас ожидает огромное количество испытаний

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Недавно министр образования Игорь Карпенко сообщил, что с 1 сентября 2021 года вводится должность руководителя военно-патриотического воспитания в школах – всего около двух тысяч ставок. Эта новость вызвала резонанс в обществе и стала одной из тем сегодняшней программы.сказал Вадим Гигин.Эксперт добавил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.