Гигин о трагедии в Барановичах: скорбит вся страна

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Напомним, вчера, 19 мая, под Барановичами произошло крушение военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Как рассказали в Министерстве обороны, летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куканенко обнаружили техническую неисправность самолета и пытались увести его от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, они катапультировались. Оба летчика погибли, других жертв в результате произошедшего не было. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших и взял на личный контроль расследование катастрофы.С темы трагедии сегодня начался эфир «Будней».сказал Вадим Гигин и процитировал строчки из советской песни «Огромное небо», посвященной самоотверженности летчиков:Гость «Будней» напомнил, что 23 мая исполнится четверть века со дня, когда свой подвиг совершил первый Герой Беларуси – летчик Владимир Карват, ценой собственной жизни уведший горящий самолет от населенного пункта.Декан ФФСН БГУ призвал белорусов объединиться, чтобы помочь семьям погибших.подытожил Вадим Гигин.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.