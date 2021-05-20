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Гигин о трагедии в Барановичах: скорбит вся страна

Такой мыслью декан факультета философии и социальных наук (ФФСН) БГУ Вадим Гигин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

Архивное фото

Напомним, вчера, 19 мая, под Барановичами произошло крушение военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Как рассказали в Министерстве обороны, летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куканенко обнаружили техническую неисправность самолета и пытались увести его от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, они катапультировались. Оба летчика погибли, других жертв в результате произошедшего не было. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших и взял на личный контроль расследование катастрофы.

С темы трагедии сегодня начался эфир «Будней». 

– Безусловно, скорбит вся страна. Ребята совершили подвиг, – сказал Вадим Гигин и процитировал строчки из советской песни «Огромное небо», посвященной самоотверженности летчиков: – «Отличные парни отличной страны». Слова максимально отражают этот героический поступок. У Беларуси на двух замечательных парней стало меньше, у нас появилось два героя…

Гость «Будней» напомнил, что 23 мая исполнится четверть века со дня, когда свой подвиг совершил первый Герой Беларуси – летчик Владимир Карват, ценой собственной жизни уведший горящий самолет от населенного пункта. 

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– Люди в погонах – это те, кто стоит на защите страны. И события прошлого года это показали, и два героя, которые совершили свой подвиг сейчас. <…> Безусловно, это героический пример, на котором будут воспитываться новые поколения. И мы видим: подвиги совершали как в годы Великой Отечественной войны, как совершил Владимир Карват, так и сейчас для них есть место. Поэтому действительно, люди в погонах – это те, кем мы гордимся, – подытожил Вадим Гигин.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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