Гигин – о том, почему белорусам необходим Год исторической памяти

Ведущий программы Вадим Шепет отметил, что идею объявления в Беларуси Года исторической памяти вынашивали уже достаточно долго. «Скажите, на данном этапе белорусское общество готово по-новому посмотреть на те события, которые когда-то были в нашей истории?» – спросил он.
– Если бы полностью было готово, наверное, и не понадобилось бы такое внимание привлекать. Ведь Президент, утверждая тот или иной год, таким образом консолидирует общество, мобилизует ресурсы, активность людей для того, чтобы решить некую проблему, – сказал Вадим Гигин.
Эксперт объяснил:
– На самом деле у нас с историей не все так гладко. Что произошло? Примерно 30 лет назад оппоненты действующей власти и те, кто хотел разрушения Советского Союза, националистические силы, превратили историю в оружие. Они им достаточно умело пользовались. [В итоге] в обществе, к сожалению, у значительной части наших людей сформированы шаблоны и стереотипы, которые вообще не соответствуют никаким историческим фактам, которые противоречат достижениям современной исторической науки.
Гость программы обратил внимание на тот факт, что в начале 1990-х историческое академическое сообщество Беларуси было запугано людьми, продвигавшими националистическую повестку в науке.
– Не составляет большого секрета, что те, кто не соответствовал этим взглядам, изгонялись из академических институтов, им не давали делать научную карьеру. Это такой «мягкий» тоталитаризм, который пытались установить по всей нашей стране. Они сумели в определенной отрасли на некоторое время этого добиться. К чему это привело? У нас по основным историческим направлениям (например, войны ВКЛ и Москвы, восстания 1863–1864 годов) либо вообще нет крупных научных работ, либо они носят спорадический характер. Это все было результатом деятельности прозападной ультранационалистической группировки, которая на протяжении долгого времени пыталась диктовать моду в исторических исследованиях и особенно в исторической публицистике, – подытожил Вадим Гигин.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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