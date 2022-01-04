Гигин – о том, почему белорусам необходим Год исторической памяти

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отметил, что идею объявления в Беларуси Года исторической памяти вынашивали уже достаточно долго.– спросил он.сказал Вадим Гигин.Эксперт объяснил:Гость программы обратил внимание на тот факт, что в начале 1990-х историческое академическое сообщество Беларуси было запугано людьми, продвигавшими националистическую повестку в науке.– подытожил Вадим Гигин.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.