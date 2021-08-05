Гигин о смерти иракского мигранта на границе: логика поведения литовских властей неизбежно вела к этому трагическому инциденту

Вчера Беларусь потрясла шокирующая новость: границу нашей страны со стороны Литвы пересек изувеченный гражданин Ирака, который впоследствии скончался. Подробности об инциденте наши корреспонденты собрали в этом материале. Вадим Гигин в эфире «Будней» прокомментировал произошедшее.
– К сожалению, логика поведения литовских властей неизбежно вела к этому трагическому инциденту. Когда мигрантов жестко останавливают на границе, когда их избивают, фактически заключают в концентрационные лагеря, подводят под это идеологическую базу, то такой трагический инцидент рано или поздно случился бы, – отметил эксперт. – В литовском обществе их нынешними политиками, той олигархией, которая находится сейчас у власти, раздувается волна ксенофобии, ненависти, какого-то невероятного, великодержавного, мало чем оправданного шовинизма. Естественно, одним из эпицентров этой пропаганды являются силовые структуры, поэтому они ведут себя так жестко.
Спикер добавил:
– Вот что еще в этой ситуации интересно. Сейчас Беларуси часто говорят: «Почему вы вспомнили о недопущении реабилитации нацизма, почему с этим надо бороться?» Посмотрите на Литву. Если героями провозглашают людей, которые участвовали в Холокосте, если страна отказывается признать свою вину в массовом уничтожении евреев, если оправдывают те подразделения, которые находились под командованием нацистов, преследуются антифашисты, пытающиеся опубликовать правду о тех событиях… Если в силовых структурах Литвы некоторые офицеры де-факто имеют, мягко говоря, ультраправое радикальное прошлое… [В таком случае], естественно, мы фактически ведем речь о возрождении или о новом проявлении неонацизма, реваншизма в Литве. И вот эти случаи с мигрантами стали лакмусовой бумажкой.
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