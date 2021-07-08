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Гигин о призывах зарубежных оппозиционных организаций к удару по экономике Беларуси: иногда они бьют по своим же

Такой мыслью политолог Вадим Гигин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

Вадим Гигин

Для начала – контекст. В негосударственных медиа недавно появилась информация о том, что концерн Nestle «после критики правозащитников принял решение сократить рекламу на белорусском телевидении». Ранее ряд «неправительственных организаций из 18 стран обратились с открытым письмом к руководству компании и призвали прекратить размещение рекламы во всех белорусских государственных СМИ». Подробнее об этом можно почитать тут. Данную тему обсудили сегодня в эфире «Будней». «Что это – какие-то организации по зову сердца либо по указке оппозиционных лидеров начинают давить на компании? Крупные фирмы, как я вижу, особо этого не принимают во внимание: есть закон. И самое главное – они же считают деньги», – сказал ведущий программы Вадим Шепет.

– Не все так просто, – не согласился Вадим Гигин. – Создана такая система давления под названием «social punishment» («общественное наказание». – Прим. ред.). Это достаточно серьезно. Нужно понимать: есть гражданское общество – независимые организации, которые существуют и в Европе, и у нас. Они реализуют свои возможности для защиты прав и интересов отдельных категорий граждан или в целом всего социума. А есть псевдогражданское общество – параллельная манипулятивная структура для оказания давления на частных лиц, политические группировки, крупные концерны. Действуют они, как правило, нагло. Очень много форм такой деятельности: угрозы, пикетирования, давление на политиков. Если компания не соглашается идти на уступки, ее постоянно «полощут» в социальных сетях… Там крутятся достаточно большие деньги.

Как этот механизм связан с нами? Эксперт объяснил:

– В эту систему включились радикальные группировки белорусской эмиграции, и они оказывают давление [на фирмы]. Дальше зависит все от того, насколько уверенно себя чувствует руководство той или иной корпорации. Те, кто ведет бизнес честно, кто открыт и харизматичен, у кого есть четкая позиция, говорят: «Вы знаете, у нас свои интересы, не лезьте». Если бизнесмен такую линию проводит, от него отстают. Nestle капитулировала, сдалась. Теперь все белорусские граждане могут сами делать вывод, что это за компания. Конечно, «невероятные» бьют в бубны [по этому поводу]. Но я не понимаю, кому [таким ходом] компания Nestle сделала лучше.

Вадим Шепет

Вадим Шепет отметил: «Получается какой-то замкнутый круг. Ведь все такие организации – мы это прекрасно знаем – существуют на деньги европейских налогоплательщиков. Компания зарабатывает у нас в стране, на эти же средства существуют подобные организации. А не ударит ли вся эта история по ним самим?»

– Конечно же, ударит, – считает Вадим Гигин. 

Политолог добавил:

– Что такое «уводить деньги из белорусских СМИ»? Средства же не напрямую туда шли – были продюсерские корпорации, которые производили и продвигали рекламу. Там работают десятки, может быть, сотни людей. Думаю, что некоторые из них придерживаются взглядов этих же «невероятных». То есть они (подобные организации, которые призывают к экономическому воздействию на Беларусь. – Прим. ред.) иногда бьют по своим же.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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