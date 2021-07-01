Гигин о приостановлении членства Беларуси в ЕВС: наш ответ должен быть асимметричным, ярким и креативным

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– отметил он.Вадим Гигин подчеркнул: такое решение [приостановление сотрудничества с ЕВС] было ожидаемым. Он считает, что нашей стране и ее союзникам [России и Китаю] следует подумать о создании своей структуры, которая бы объединила наши журналистские сообщества.– добавил эксперт.Специалист объяснил, пострадает ли наша страна от прекращения сотрудничества с ЕВС:– высказался Гигин.Говоря о прекращении участия Беларуси в песенном конкурсе «Евровидение», аналитик подчеркнул: самый лучший ответ на недружественные шаги ЕВС – поднять на новый уровень качество проведения «Славянского базара». При этом он добавил, что на конкурс сейчас также пытаются оказывать колоссальное давление и применять санкции.– сказал специалист.Сейчас, по словам Гигина, важно понимать, что теперь к Западу от наших границ – наши противники, а не партнеры. Но ответ Беларуси должен быть асимметричным, ярким и креативным, считает эксперт.