Гигин о приостановлении членства Беларуси в ЕВС: наш ответ должен быть асимметричным, ярким и креативным

– Мы должны понимать, что эти пресловутые демократические процедуры – это фейк. Никакие общественные организации на Западе не принимают решения самостоятельно. Европейский вещательный союз – это не вольное объединение художников, а чиновничья структура, у которой главным событием является «Евровидение», – отметил он.
Вадим Гигин подчеркнул: такое решение [приостановление сотрудничества с ЕВС] было ожидаемым. Он считает, что нашей стране и ее союзникам [России и Китаю] следует подумать о создании своей структуры, которая бы объединила наши журналистские сообщества.
Специалист объяснил, пострадает ли наша страна от прекращения сотрудничества с ЕВС:
– Мы должны быть готовы к тому, что и другие международные организации, созданные и финансируемые западными государствами, могут совершать недружественные шаги в адрес Беларуси. Известно, что имеются и другие договоренности о получении и трансляции музыкальных и спортивных мероприятий, – высказался Гигин.
Говоря о прекращении участия Беларуси в песенном конкурсе «Евровидение», аналитик подчеркнул: самый лучший ответ на недружественные шаги ЕВС – поднять на новый уровень качество проведения «Славянского базара». При этом он добавил, что на конкурс сейчас также пытаются оказывать колоссальное давление и применять санкции.
– Я уже вижу, что «Славянский базар» останется полноценным фестивалем искусств. Появятся новые имена, а нам не нужно бояться экспериментировать, – сказал специалист.
Сейчас, по словам Гигина, важно понимать, что теперь к Западу от наших границ – наши противники, а не партнеры. Но ответ Беларуси должен быть асимметричным, ярким и креативным, считает эксперт.
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