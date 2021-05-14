Гигин – о новой Конституции: нужно предопределить стабильность нашего общества

Комментируя состоявшуюся накануне встречу Главы государства с руководителями Конституционной комиссии, политолог обратил внимание на следующее:Вадим Гигин подчеркнул, что новая Конституция первостепенна, но важны и законы, создающие правовую базу., – резюмировал гость студии.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.