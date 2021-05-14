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  2. Гигин – о новой Конституции: нужно предопределить стабильность нашего общества

Гигин – о новой Конституции: нужно предопределить стабильность нашего общества

Это в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» отметил декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин.


Комментируя состоявшуюся накануне встречу Главы государства с руководителями Конституционной комиссии, политолог обратил внимание на следующее:

– Конституция – это Основной Закон, который закладывает фундамент развития общества. И таковой новая Конституция должна стать. Нынешняя Конституция определила тот политический строй, режим, в котором Беларусь развивалась больше четверти века. Ситуация меняется. Политический строй требует модернизации. Но самое главное для нас – это обеспечение преемственности. Очевидно, что со временем у власти будут другие люди. Очевидно, что в нормальном правовом поле борьбу за власть будут вести различные политические партии, силы. Важно, чтобы они придерживались основ конституционного строя. Нужно создать такую ситуацию, которая предопределила бы стабильность нашего общества. Чтобы мы не шарахались, не допустили прихода к власти людей, которые будут пересматривать итоги Второй мировой войны, итоги нашего суверенного развития за последние годы. Да, конечно, есть политические партии, которые критикуют отдельные направления социальной политики, могут по-разному подходить к каким-то параметрам внешней политики. Так во всех странах. Но я, например, не представляю политическую силу во Франции, которая открыто поливала бы грязью Шарля де Голля или ставила бы под сомнение героизм французского Сопротивления. Это выглядело бы дико. А у нас почему-то некоторые силы на Западе считают, что ровно такой повестки, только с нашей спецификой, придерживаться можно. Да нет. Так не получится.


Вадим Гигин подчеркнул, что новая Конституция первостепенна, но важны и законы, создающие правовую базу. «И этот процесс параллельно тоже развивается. Новый Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, законы о противодействии героизации нацизма, о борьбе с экстремизмом, о работе средств массовой информации. Все это вместе – тоже конституционный процесс. Это элементы единого процесса обновления белорусского общества и постепенной политической трансформации», – резюмировал гость студии.

Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.



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