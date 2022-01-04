Гигин – о дальнейшей судьбе белорусской политической эмиграции

У белорусской политической эмиграции горькая судьба. Об этом председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Рассуждая о том, что ждет белорусскую политическую эмиграцию в будущем, гость программы отметил, что у нее «горькая судьба – она раскалывается на группировки».
В качестве примера Вадим Гигин привел случай из истории:
– Когда произошла кубинская революция и Фидель Кастро пришел к власти, кубинская эмиграция раскололась на 184 группировки. 184! То есть белорусская еще далеко не рекордсмен. Только в ЦРУ тогда сумели как-то объединить [эмигрантов Кубы] в общую организацию, и то потом снова провалились.
Эксперт подчеркнул:
– То же самое ожидает и белорусскую эмиграцию: будут усиливаться внутренние противоречия, естественно, будет нарастать недовольство со стороны их хозяев (имеются в виду прозападные силы, которые финансируют оппозицию. – Прим. ред.). Эта политическая линия неизбежна, ее финал – поражение.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.