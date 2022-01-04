Гигин – о дальнейшей судьбе белорусской политической эмиграции

Рассуждая о том, что ждет белорусскую политическую эмиграцию в будущем, гость программы отметил, что у нее «горькая судьба – она раскалывается на группировки».В качестве примера Вадим Гигин привел случай из истории:Эксперт подчеркнул:Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.