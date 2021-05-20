Гигин: нужно раскрепостить белорусскую прессу

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– сказал гость «Будней».Он подчеркнул, что особое место в белорусской медиасреде занимают региональные СМИ. В частности, как считает декан ФФСН БГУ, они сыграли весомую роль в реагировании на события, происходившие в Беларуси в 2020 году.– уверен Вадим Гигин.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.