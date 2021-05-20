Таким мнением декан факультета философии и социальных наук (ФФСН) БГУ Вадим Гигин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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– Нужно раскрепостить белорусскую прессу. События лета-осени 2020-го, да и нынешние, показывают, что белорусская журналистика, в том числе государственная, классная. За последние годы она раскрылась, появилось множество талантливых ребят, которые могут писать интересно, вести за собой людей… – сказал гость «Будней».
Он подчеркнул, что особое место в белорусской медиасреде занимают региональные СМИ. В частности, как считает декан ФФСН БГУ, они сыграли весомую роль в реагировании на события, происходившие в Беларуси в 2020 году.
– Во многом мы сохранили страну благодаря тому, что районные редакторы, местная пресса занимали патриотическую позицию и потом стали резервом кадров для наших национальных СМИ, – уверен Вадим Гигин.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Гигин: нужно раскрепостить белорусскую прессу
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