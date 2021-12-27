Гигин: новый авторитаризм польского государства обретает все большие черты классической диктатуры

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отметил Вадим Гигин.По словам эксперта, когда прозвучали первые заявления Эмиля Чечко, они показались чем-то невероятным. Но потом, чем чаще польский военнослужащий повторял свою историю в различных интервью, тем быстрее приходило осознание, что его слова правдивы.– обратил внимание Вадим Гигин.На вопрос, действительно ли польские силовики способны убивать волонтеров и беженцев, эксперт ответил утвердительно.– заявил Вадим Гигин.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.