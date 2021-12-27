Гигин: новый авторитаризм польского государства обретает все большие черты классической диктатуры

На это обратил внимание председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», комментируя признания польского военнослужащего Эмиля Чечко, который попросил политического убежища в Беларуси.
– Нынешние польские правители Европейский союз ненавидят, они воспринимают его как некую ресурсную базу, которая помогает утвердиться в том, что они европейцы. Они ведь себя считают большими европейцами, чем французы, голландцы и уж тем более немцы, которых партия «Право и справедливость» люто не любит. И, безусловно, нынешняя Польша перешла некую границу. Даже без заявления Эмиля Чечко можем смело утверждать, что там совершаются преступления против человечности, причем не только против беженцев, но и против собственных граждан. Вот этот новый авторитаризм польского государства обретает все большие черты классической диктатуры, – отметил Вадим Гигин.
По словам эксперта, когда прозвучали первые заявления Эмиля Чечко, они показались чем-то невероятным. Но потом, чем чаще польский военнослужащий повторял свою историю в различных интервью, тем быстрее приходило осознание, что его слова правдивы.
– Мы стали сравнивать [слова Эмиля Чечко] с материалами, которые собрали в книге ["Преступления Польши и Литвы против беженцев: факты и свидетельства"]. И раньше ведь были подтверждения, что очень много убитых, замученных беженцев, тех, кого убивают или зверски избивают на польской стороне, затем перебрасывают на белорусскую или подбрасывают к границе. Цифры и описания травм, которые эти люди получили, совпадают с тем, о чем говорит этот польский солдат, – обратил внимание Вадим Гигин.
На вопрос, действительно ли польские силовики способны убивать волонтеров и беженцев, эксперт ответил утвердительно.
– Там [в Польше] полуфашистское общество с пропагандой нацизма, они всех вокруг считают своими врагами, поэтому, конечно, могут это сделать. Силовые структуры – концентрация этой идеологии и всегда ею была. Ведь кто у них герои? Те же пилсудчики, Армия Крайова... А они 70–90 лет назад совершали такие же преступления на этих землях. <...> Естественно, если равняешься на таких "героев" и все знаешь об их преступлениях, сам рано или поздно будешь совершать [подобное], – заявил Вадим Гигин.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.