Гигин: намерение Польши построить заграждение на границе с нами говорит о том, что местные власти признают свое поражение в борьбе за Беларусь

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Беларусь приостанавливает соглашение о реадмиссии с Евросоюзом, Глава государства уже подписал соответствующий закон. Как напомнил ведущий «Будней» Вадим Шепет, Польша в связи с наплывом беженцев планирует построить заграждение на границе с Беларусью.заявил Вадим Гигин.Он добавил:– отметил эксперт.Вадим Гигин подытожил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.