Гигин: намерение Польши построить заграждение на границе с нами говорит о том, что местные власти признают свое поражение в борьбе за Беларусь

Такую мысль председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» выразил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Беларусь приостанавливает соглашение о реадмиссии с Евросоюзом, Глава государства уже подписал соответствующий закон. Как напомнил ведущий «Будней» Вадим Шепет, Польша в связи с наплывом беженцев планирует построить заграждение на границе с Беларусью.
– Намерение строить заграждение говорит о том, что польские власти, как и литовские, признают свое поражение в борьбе за Беларусь. Они признают, что Александр Лукашенко и тот политический режим, который он символизирует, будет всерьез и надолго здесь держаться. Поэтому им надо границу свою обустраивать также всерьез и надолго, – заявил Вадим Гигин.
Он добавил: «Это проблема польской стороны: хотят строить забор – пусть строят. Другой вопрос в том, что забором не огородишься от проблемы».
– Безусловно, мигранты бегут не в Польшу, а в Германию, куда их позвала [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, в Швецию, где в некоторых городах уже около половины населения составляют выходцы из стран третьего мира Азии и Африки, – отметил эксперт. – Польша – перевалочный канал, для которого беженцы создают определенные проблемы. Но, ребята, вы вступали в Евросоюз и должны были понимать, что если есть средиземноморский канал миграции и балканский, то рано или поздно появится восточноевропейский. Это было неизбежно, о чем говорили многие эксперты. Для того чтобы такого не было, нужно сотрудничать с белорусскими властями так, как это было раньше, – указал гость программы.
Вадим Гигин подытожил: «Думаю, польским политикам пора вырасти из коротких штанишек. Если они примеряют на себя тогу региональной державы – крупной, серьезной, – то надо научиться вести себя по-взрослому».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.