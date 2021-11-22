Гигин: на Западе не знают, как выйти из кризиса с беженцами

Об этом заявил председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание", кандидат исторических наук, доцент, публицист и историк Вадим Гигин в эфире программы «По существу» на СТВ.
- Сейчас в Восточной Европе очень активна Великобритания. За этим кризисом во многом стоит она. Они разработали новую концепцию Global Britain. Великобритания пытается подорвать Евросоюз, показать его неэффективность, Польша – решить свои внутренние проблемы и занять место лидера. У польских политиков испокон веков фантазии о том, что они должны стать супердержавой. Там до фашизма один шаг. И они порой этот шаг, как при Пилсудском, уже делали. Американцы занимают очень любопытную позицию. Вроде бы комментируют, но вперед сильно не лезут. И вот весь этот клубок противоречий показали эти события. Сейчас у них главная задача – на Западе не знают, как выйти из этого кризиса [с беженцами]. Их версия – это все организовал Александр Лукашенко. Так пустите эти 2 000 беженцев, покажите их всему миру, окажите им помощь. Но они этого не сделают, - резюмировал эксперт.