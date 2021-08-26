Гигин: мы определяем этот год как переходный к тому, чтобы заложить основы обновленной системы образования на несколько лет вперед

На это в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» обратил внимание декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, политолог Вадим Гигин.
– Педагогические советы, которые проводятся с участием Главы государства, определяют стратегию развития образования, – сказал он, рассуждая об основных итогах состоявшегося в Минске Республиканского педагогического совета. – Для меня было очень важным то, что мы наконец определились с социально-гуманитарным блоком. Сейчас у нас будут преподавать шесть гуманитарных дисциплин: три – история белорусской государственности, философия и современная политэкономия – будут обязательными, а еще три – вариативными. Мне кажется, это очень удачная схема. Нет заданности, кондовости. Президент определил, что следующий учебный год – это год упорядочивания всей ситуации в системе образования. Когда Игорь Карпенко шел в министры, уже были подготовлены многие из тех предложений, которые обсуждались и утверждались на Республиканском педагогическом совете. Но, к сожалению, COVID-19, обострение политической ситуации не позволили все это своевременно реализовать. Взяли вынужденный перерыв с начала 2020-го. И вот за предстоящий год нужно все это реализовать. Поэтому мне очень понравилось предложение одной из участниц форума о том, чтобы объявить 2022-й Годом учителя и образования. Президенту эта идея понравилась. Но важна искренность. Он не стал сразу соглашаться, а честно сказал, что, хоть предложение ему и нравится, обещать не может, потому что до конца года могут поступить и другие инициативы. Мне кажется, что здесь стоит прислушаться. Ведь мы определяем этот год как переходный к тому, чтобы заложить основы обновленной системы образования на несколько лет вперед, когда изменятся правила поступления в вузы, когда усилится статус учителя, когда на неких новых основах будет проводиться воспитание.
– Запомнилась теплота, с которой Президент говорил об учителях, давал характеристики, делился личным участием в том, чтобы защитить педагогов год назад (вспомните, какой накат был, угрожали тогда, настоящее озверение). С участием Главы государства удалось это все погасить. И, конечно, мы должны извлечь из этого уроки и сделать нашу систему образования сильной, конкурентоспособной и той, которая будет растить гражданина и патриота. Вот это, как мне кажется, была красная нить всего Республиканского педагогического совета, – подытожил Вадим Гигин.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.