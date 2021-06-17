Гигин: мы наблюдаем ситуацию неизбежного распада однополярного мира

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Эксперт в рамках программы затронул тему российско-американского противостояния и того, как оно преподносится в медиа США.– отметил Вадим Гигин.При этом декан ФФСН БГУ уточнил: на самом деле, то, что мы наблюдаем на планете, – этообъяснил гость «Будней».Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.