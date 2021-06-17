Об этом декан факультета философии и социальных наук (ФФСН) БГУ Вадим Гигин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Эксперт в рамках программы затронул тему российско-американского противостояния и того, как оно преподносится в медиа США.
– Американцы сами накрутили атмосферу противостояния. В СМИ Соединенных Штатов сейчас творится жуткая русофобия, – отметил Вадим Гигин. – Малюют образ Путина как какого-то ужаса, который засел на Востоке, соревнуются в небылицах, сгущая краски. <…> Это делается вполне сознательно как пропагандистский прием расчеловечивания потенциального противника с целью нагнетать в обществе атмосферу искусственной угрозы.
При этом декан ФФСН БГУ уточнил: на самом деле, то, что мы наблюдаем на планете, – это «ситуация неизбежного распада однополярного мира».
– Американцы создали однополярный несправедливый мир, который ни по экономическим, ни по политическим причинам не смогли удержать. Это было невозможно. Сейчас формируются альтернативные центры [силы] – Китай, Россия, а в регионах возникают самостоятельные суверенные государства. Американцев это раздражает, так как у них не хватает ресурсов отвечать на все это. Поэтому в США такая атмосфера, будто кругом враги, которые им угрожают, – объяснил гость «Будней».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Гигин: мы наблюдаем ситуацию неизбежного распада однополярного мира
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