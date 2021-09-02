Гигин: мы готовы протягивать руку тем, кто приходит к нам с дружбой и хорошим отношением

На страницах «СБ. Беларусь сегодня» вышли материалы о социологическом исследовании общественного мнения о проблемах, волнующих население. Заявлены две темы: что должно служить основным направлением во внешней политике и с кем следует укреплять экономическое сотрудничество. Своей позицией по этим вопросам поделился сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» декан ФФСН БГУ, кандидат исторических наук, политолог и публицист Вадим Гигин.
– Все заклинания, что авторитет России падает потому, что она не поддержала протесты [в Беларуси], – это все ерунда. Даже эти попытки опросов, которые проводили оппозиционные или зарубежные структуры, это не показывали. Продолжают развиваться союзнические отношения и экономическое сотрудничество. У Кремля и Москвы была мудрая и взвешенная позиция в отношении событий в Беларуси. Она укрепила авторитет и привела к консолидации российской части общества, – высказался Гигин.
Он добавил: мы готовы протягивать руку тем, кто приходит к нам с дружбой и хорошим отношением.
– Германия и Австрия занимают интересную позицию в последнее время, – продолжил политолог. – Они несколько абстрагировались от истерии, которая исходит от Вашингтона, Варшавы, Вильнюса и Киева относительно Беларуси. Я не говорю, что они занимают какую-то пробелорусскую позицию, но они стали делать более взвешенные заявления. Мы устояли, мы удержались, дали отпор нескольким волнам наката на Беларусь –и это уважают. Уважают силу, авторитет, стойкость и оценивают это в том числе и в экономике.