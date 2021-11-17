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  2. Гигин: кризис с мигрантами организован поляками сознательно

Гигин: кризис с мигрантами организован поляками сознательно

На это в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ обратил внимание председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание», кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин.


– Кризис с мигрантами рукотворный, он организован поляками сознательно. У Варшавы очень плохие отношения с Берлином. Накануне всей белорусской истории последних 15 месяцев и даже во время нее Польша находится под угрозой санкций со стороны ЕС, потому что там установлен так называемый новый авторитарный режим. Они [поляки] нарушают правила судебной системы, права средств массовой информации и общественных организаций, постоянно скандалы идут. Варшаву критикуют в общеевропейских структурах. Им понадобился этот кризис, чтобы доказать свою значимость. Водометы и экзекуции, устроенные на переходе, эта реакция на звонок Меркель. Он в Варшаве вызвал лютое раздражение, как и звонок Меркель Путину, –считает Вадим Гигин.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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