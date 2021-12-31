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  2. Гигин: кризис с беженцами обернется большими проблемами для польского правящего класса

Гигин: кризис с беженцами обернется большими проблемами для польского правящего класса

Таким мнением в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.


– Кризис с беженцами обернется большими проблемами для польского правящего класса, так же как и для Литвы. Попытка этой страны в открытую схлестнуться с Беларусью окончилась полным экономическим и политическим поражением. Там тяжелейший кризис, они [власти Литвы] еще и ввязались в драку с Китаем, – обратил внимание Вадим Гигин.

На этом фоне, по словам эксперта, руководители литовских предприятий призывают власти к здравому смыслу, сообщают о потерях, а люди, в свою очередь, выходят на улицы.

– Увольняют с работы, если кто-то заявляет, что санкции против Беларуси наносят удар по Литве. В этой ситуации наша позиция выглядит не просто более выигрышной, она правдивая и честная, – подчеркнул Вадим Гигин.

Возвращаясь к разговору о беженцах, эксперт подчеркнул, что Беларусь сделала все, чтобы мир узнал правду о ситуации на белорусско-польской и белорусско-литовской границе.

– Качество белорусских СМИ оказалось на высоте. С первых же минут стали все показывать, ничего не скрывалось. Съемочные группы вахтовым методом работали. Приезжали иностранные журналисты, и белорусские с ними были на уровне. Мы издали книгу «Преступление Польши и Литвы против беженцев: факты и свидетельства».<...> Это тот инструментарий, который использовали, чтобы донести правду. Он оказался очень важным, поскольку помог разрешить проблему людей, рассказать правду о преступлениях, которые против них совершаются, сохранить человеческие жизни. Видим, что творилось и продолжает твориться на польской стороне, да и на литовской тоже, – заметил Вадим Гигин.

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Эксперт также подчеркнул:

– Беларусь продемонстрировала свою моральную силу. Мы создали все условия для беженцев, которых вытолкнули на нашу территорию.

Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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Фото: Михалевич Диана
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