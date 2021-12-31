Гигин: кризис с беженцами обернется большими проблемами для польского правящего класса

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– обратил внимание Вадим Гигин.На этом фоне, по словам эксперта, руководители литовских предприятий призывают власти к здравому смыслу, сообщают о потерях, а люди, в свою очередь, выходят на улицы.– подчеркнул Вадим Гигин.Возвращаясь к разговору о беженцах, эксперт подчеркнул, что Беларусь сделала все, чтобы мир узнал правду о ситуации на белорусско-польской и белорусско-литовской границе.– заметил Вадим Гигин.Эксперт также подчеркнул:Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.