Гигин: «Комсомольская правда в Беларуси» не была пророссийским ресурсом

Об этом в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание», политолог Вадим Гигин, комментируя резонансную историю с ограничением доступа к kp.by и последовавшим за этим решением Москвы закрыть представительство издания в Беларуси.
– В этой истории смешались кони, люди, руководство московской «Комсомолки», – сказал гость студии. – Владимир Николаевич Сунгоркин (главный редактор «КП». – Прим. ред.) – очень энергичный человек, мы давно знакомы. И он включил все свои лоббистские возможности для того, чтобы эту тему активно поднимать, проводить ее в российском информационном поле. И там, не разбираясь, начали говорить: вот, мол, это чуть ли не антироссийский шаг. При этом «Комсомольская правда в Беларуси» публиковала открытые антироссийские статьи (я эти примеры много раз приводил). «Комсомольская правда в Беларуси» и tut.by в свое время образовали единый идеологический холдинг. Они даже кадрами обменивались, белорусская «Комсомолка» была школой для многих будущих тутбаевцев. Там печатались статьи откровенно антироссийского содержания. Это не был пророссийский ресурс, как сейчас кто-то пытается заявить в Москве. Естественно, бэчебэшная редакция «Комсомольской правды в Беларуси» поддержала попытку госпереворота в августе, – понятно, какую сторону она заняла. Когда возникали проблемы, руководство «Комсомолки» в Москве заявляло: «Это не мы, это франшиза, мы на них не можем оказать никакого влияния». Это была позиция. Сейчас, когда произошла вся эта ситуация, оказалось, что это не совсем франшиза, а большая «Комсомолка».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.