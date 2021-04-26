Гигин: когда оппозиция вспоминает Чернобыль, она говорит не о жертвах, а о собственной политической биографии

Сегодня, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Эту тему в эфире «Будней» затронули с нескольких ракурсов.
В первую очередь Вадим Гигин подчеркнул: каждый раз в апреле активизируются противники использования атомной энергии. Они используют события на ЧАЭС в 1986-м как аргумент того, что стране не нужны атомные электростанции. Однако, по словам спикера, «приводить пример Чернобыля в качестве обоснования, что не надо строить атомные электростанции, это сравнимо с ситуацией, когда человек попал в аварию и после отказался от использования автомобиля в принципе. Вы можете себе это представить? Я могу, но это уже будет фобия, которую надо лечить. Так и в случае с Чернобылем – это фобия».
Вадим Гигин отметил, что сам прекрасно помнит события 1986-го, так как является представителем поколения, которое застало трагедию. Однако эксперт не выступает против АЭС, если они необходимы. А белорусской экономике, по заверению декана ФФСН БГУ, атомная электростанция нужна.
В эфире программы также вспомнили такое явление, как «Чернобыльский шлях» – это шествие оппозиции, которое проводится 26 апреля, приуроченное к годовщине катастрофы. Вадим Гигин рассказал, что один из организаторов акции – БНФ – использовал события на ЧАЭС «для собственной раскрутки».
– В середине 1980-х серьезных причин для перестройки в БССР не было. Белорусское руководство и граждане – никто не хотел серьезных пертурбаций. Белорусы выступали за сохранение Советского Союза. Но несколько событий в информационном поле поменяли обстановку. Одно из них – Чернобыль. [Когда произошла катастрофа на ЧАЭС] БНФ тут же подхватил эту тематику в своих интересах.
Декан ФФСН БГУ уточнил: «Когда оппозиция вспоминает Чернобыль, мы должны понимать, что не о жертвах они говорят, не о той беде. Они говорят о собственной политической биографии. Биография этих белорусских националистов современного типа начиналась тогда, с пиара, с попытки узурпировать эти события».
Вадим Гигин напомнил, что Президента несколько раз спрашивали, совершает ли он свой «Чернобыльский шлях». На что Глава государства отвечал, что названий ему не нужно и он делает то, что должен делать Президент. Александр Лукашенко продолжает посещать районы, пострадавшие от последствий катастрофы на ЧАЭС. Субботнее утро 24 апреля белорусский лидер встретил на наровлянском участке Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. А сегодня планируется, что Александр Лукашенко примет участие в церемонии закладки Аллеи памяти и установки памятного знака, посвященного 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС, в Брагине.
Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 08:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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