Гигин: когда оппозиция вспоминает Чернобыль, она говорит не о жертвах, а о собственной политической биографии

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Сегодня, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Эту тему в эфире «Будней» затронули с нескольких ракурсов.В первую очередь Вадим Гигин подчеркнул: каждый раз в апреле активизируются противники использования атомной энергии. Они используют события на ЧАЭС в 1986-м как аргумент того, что стране не нужны атомные электростанции. Однако, по словам спикера,Вадим Гигин отметил, что сам прекрасно помнит события 1986-го, так как является представителем поколения, которое застало трагедию. Однако эксперт не выступает против АЭС, если они необходимы. А белорусской экономике, по заверению декана ФФСН БГУ, атомная электростанция нужна.В эфире программы также вспомнили такое явление, как «Чернобыльский шлях» – это шествие оппозиции, которое проводится 26 апреля, приуроченное к годовщине катастрофы. Вадим Гигин рассказал, что один из организаторов акции – БНФ – использовал события на ЧАЭС «для собственной раскрутки».Декан ФФСН БГУ уточнил:Вадим Гигин напомнил, что Президента несколько раз спрашивали, совершает ли он свой «Чернобыльский шлях». На что Глава государства отвечал, что названий ему не нужно и он делает то, что должен делать Президент. Александр Лукашенко продолжает посещать районы, пострадавшие от последствий катастрофы на ЧАЭС. Субботнее утро 24 апреля белорусский лидер встретил на наровлянском участке Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. А сегодня планируется, что Александр Лукашенко примет участие в церемонии закладки Аллеи памяти и установки памятного знака, посвященного 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС, в Брагине.Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 08:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.