Гигин: Китай поменялся, стал более жестким и прямолинейным

Это подчеркнул председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», говоря об исключении Литвы из своих таможенных систем Китаем.
Напомним, комиссар Европейского союза по торговле выразил беспокойство в связи с тем, что экономические ограничения, накладываемые Китаем на Литву, все более затрагивают компании из других стран – членов Евросоюза. Так, китайская таможня не оформляет товар из стран ЕС в случае, если он содержит детали, произведенные в Литве.
– Китай поменялся, стал более жестким и прямолинейным. Они [власти Китая] начали все больше солидаризироваться с Россией на международной арене. Раньше этого не было: страна всегда воздерживалась, избегала заявлений. <...> Они не будут литовцев прощать, пока те политики, которые втянули эту страну в конфликт с Китаем, не приползут к Пекину на коленях и не сделают тройной поклон перед Си Цзиньпином. Пусть даже не рассчитывают на это. Литовский народ должен сделать из этого выводы, кто им управляет, – считает Вадим Гигин.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.