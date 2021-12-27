Гигин: Китай поменялся, стал более жестким и прямолинейным

Напомним, комиссар Европейского союза по торговле выразил беспокойство в связи с тем, что экономические ограничения, накладываемые Китаем на Литву, все более затрагивают компании из других стран – членов Евросоюза. Так, китайская таможня не оформляет товар из стран ЕС в случае, если он содержит детали, произведенные в Литве.– считает Вадим Гигин.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.