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Гигин: каждый шаг Запада в сторону Беларуси в последнее время – это пренебрежение к любому нашему проявлению независимости

Такую мысль декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».

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Одной из тем сегодняшней программы стало введение рядом стран Запада санкций в отношении Беларуси. Произошло это 22 июня – в день 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны. В связи с этим, ведущий «Будней» Вадим Шепет отметил, что многие между этими двумя фактами проводят символическую параллель. Журналист поинтересовался: «Скажите, с этим [смыслом] тоже «играют» на Западе?»

– Нет, – ответил Вадим Гигин и пояснил: – Полагаю, что, когда назначалась дата проведения саммита Евросовета, никто об этом не думал. 

Эксперт предположил: позже западным чиновникам и политикам, «наверняка кто-то подсказал», что для нашей страны 22 июня – это важная историческая дата, которую необходимо уважать, но реакция, скорее всего, была в стиле «Ну и что?».

– [Страны Запада] плевать на это хотели. У них для нас есть своя программа и политика исторической памяти. И в ней нет никакой Великой Отечественной войны, нет партизанского движения, – заявил спикер.

Гость «Будней» подытожил: «Мы должны осознавать: каждый шаг, который осуществляется в последнее время (и не только) со стороны Запада [в сторону Беларуси] – это пренебрежение к любому нашему проявлению независимости».

Кстати, вчера в эфире программы вопрос параллелей между историческими событиями и введением санкций тоже обсуждали. Мнение заведующего отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николая Щёкина можно прочесть по этой ссылке.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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