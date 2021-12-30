Гигин: изменения и дополнения Конституции определяют программу будущего Беларуси, характеризуют наше настоящее

Изменения и дополнения, которые планируется внести в Основной Закон нашей страны, определяют программу будущего Беларуси и характеризуют наше настоящее. Об этом председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин заявил в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
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Эфир начался с наиболее важной для белорусов темы за последние несколько дней – опубликованного проекта изменений и дополнений Конституции Беларуси. Как отметил ведущий программы Марат Марков, люди активно обсуждают проект. «У нас наконец появилось гражданское общество и формируется политическая грамотность?» – поинтересовался журналист.
– Гражданское общество у нас на самом деле было всегда, и оно себя показало в августе 2020 года. Кстати, противники Беларуси этого не ожидали: появление эффекта «коллективного Лукашенко», та гражданская зрелость, продемонстрированная нашими людьми, – это был один из наиболее важных факторов поражения «цветной революции», – сказал Вадим Гигин.
Он добавил: «то, что обсуждение проекта изменений и дополнений началось и есть ажиотаж, это уже успех».
– 27 декабря в 15:00 опубликован проект изменений и дополнений Конституции Беларуси. Мы с вами встречаемся в четверг. И уже столько сказано, создано столько фейков, активно идут предложения граждан (они исчисляются сотнями), возникают гражданские инициативы по каким-то предложениям, идут дискуссии, споры, настоящие батлы!.. О чем это говорит? Конституция Беларуси является важнейшим элементом политической трансформации нашей страны. Это самое важное событие уходящего политического года. Наши противники пытались сказать: «Кому это надо, никто не требует». Нет, ребята! Накал страстей, дискуссия, которая разворачивается в нашем обществе, говорят о том, что изменения и дополнения Конституции определяют программу будущего Беларуси и характеризуют наше настоящее, – резюмировал гость программы.