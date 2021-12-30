Гигин: изменения и дополнения Конституции определяют программу будущего Беларуси, характеризуют наше настоящее

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Эфир начался с наиболее важной для белорусов темы за последние несколько дней – опубликованного проекта изменений и дополнений Конституции Беларуси. Как отметил, люди активно обсуждают проект.– поинтересовался журналист.сказал Вадим Гигин.Он добавил:– резюмировал гость программы.