Гигин: избранная Польшей позиция никогда не приводила к достижению высокого места на геополитической арене

Такое мнение выразил сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание», кандидат исторических наук, доцент, публицист и историк Вадим Гигин.
– В экономическом плане Литва является зависимым от нас клиентским государством. Какой была бы Литва, если бы дружила с Россией и Беларусью, а не получала бы подачки от ЕС? Если бы литовские политики были ответственными и руководствовались подлинными национальными интересами, сколько бы их страна выиграла на транзите электроэнергии, на совместных предприятиях c Беларусью и Россией? – задался вопросом эксперт.
Он подчеркнул, что на северо-западе Литва граничит с Калининградской областью России и мощным портом, на Западе – с нами. Гигин также добавил, что в геополитическом плане Польша находится на золотом месте между Западом и Востоком.
– Становится понятна линия Запада в отношении Восточной Европы: это маргинализация элит и лимитрофизация государств, – добавил он.
Гигин высказался о поляках:
– Они находятся у власти только за счет манипуляций. Среди прислуги они самые лучшие. Но такая линия никогда не приводит к достижению подлинного и высокого места на геополитической арене, – заключил он.