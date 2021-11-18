Гигин: избранная Польшей позиция никогда не приводила к достижению высокого места на геополитической арене

– задался вопросом эксперт.Он подчеркнул, что на северо-западе Литва граничит с Калининградской областью России и мощным портом, на Западе – с нами. Гигин также добавил, что в геополитическом плане Польша находится на золотом месте между Западом и Востоком.– добавил он.Гигин высказался о поляках:– заключил он.