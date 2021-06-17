Гигин: геополитическое противостояние в мире сохраняется, поэтому нам надо быть готовыми к любым сценариям

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Напомним, вчера в Шклове под руководством Президента Беларуси Александра Лукашенко были обсуждены вопросы территориальной обороны. Глава государства отметил: «Решение, принятое 20 лет назад, о создании территориальной обороны, за эти годы подтвердило свою целесообразность».
Тема территориальной обороны стала одной из главных сегодняшнего эфира «Будней». Вадим Гигин сказал:
– Территориальную оборону в Беларуси развивают уже не первый год – это один из важнейших элементов обеспечения национальной безопасности в военной сфере. В нашей стране создана хорошая инфраструктура территориальной обороны, которая является важным дополнением к регулярным Вооруженным Силам. Подобные системы созданы во многих странах мира, но у нас она, конечно, носит национальный характер.
Вопросы безопасности, по словам спикера, носят особенно важный характер сегодня из-за процессов геополитического противостояния в мире. Речь в контексте – о России и Западе (в частности – США). Вадим Гигин привел некоторые факты со вчерашних переговоров президентов двух государств Владимира Путина и Джозефа Байдена, подробно остановившись на теме с Беларусью.
– Вопрос нашей страны также был вынесен на повестку встречи Путина и Байдена в Женеве. Вокруг этого было много различных инсинуаций о якобы сдаче Беларуси, но сенсации не получилось. Да ее и не могло получиться, – подчеркнул декан ФФСН БГУ. – Но сам факт таких вбросов, вольных трактовок важнейших международных встреч в отношении нашей страны говорит о том, что, к сожалению, геополитическое противостояние [в мире] сохраняется. Нам надо быть готовыми к любым сценариям. Раздражение по поводу того, что не удается ничего сделать в Беларуси (в контексте – накалить обстановку. – Прим. ред.), со стороны Запада только нарастает.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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