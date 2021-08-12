Гигин: Фишер – не посол, а генеральный резидент при Тихановской

Накануне стало известно, что Беларусь отозвала ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, политолог Вадим Гигин, комментируя эту новость в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», отметил, что этот шаг абсолютно ожидаем и логичен.
– Джули Фишер – официальный представитель при Тихановской, – подчеркнул гость студии. – Знаете, когда западные державы утверждали свои колониальные владения, были совсем колонии, где напрямую управляли генерал-губернаторы, вице-короли. А были протектораты. Там был какой-то туземный королек или даже император, как во Вьетнаме, а при нем – генеральный резидент. Вот Фишер – это генеральный резидент или политический агент при Тихановской. Она не посол. И давно эти функции не выполняет. Просто сейчас все вещи названы своими именами.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.