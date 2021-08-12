Гигин: Фишер – не посол, а генеральный резидент при Тихановской

, – подчеркнул гость студии.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.