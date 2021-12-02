Гигин: Европейский союз – это чистилище для народов

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.
– Никакого союза в Европе в свое время не создали бы, если бы не воля США, – констатировал политолог. – Европейский союз, как и НАТО, – это детище «плана Маршалла». И он был нужен не только для борьбы против Советского Союза, но и для того, чтобы европейские страны были послушным орудием в этой борьбе. Европейский союз заведомо в этом своем институциональном качестве на уровне объединения слабый. Что произошло? Они ослабили суверенные права народов и не создали сильного центра. О чем некоторые говорят, рассуждая о развитии наших интеграционных процессов: а давайте посмотрим, как в Европейском союзе. А не надо. Потому что Европейский союз – это чистилище для народов: ни там, ни там. Они как бы зависли. Полномочия у национальных государств отобрали. А наднациональный орган крайне слаб, вял, не суверенен. И в итоге субъектность уходит из такой страны.
Гость студии отметил, что страны ЕС не вполне свободны в своих решениях и действиях и поступают с оглядкой:
– Вот сейчас может, допустим, президент Франции самостоятельно решиться применить свои вооруженные силы? Наверное, где-то может. Но будет делать это с оглядкой на Брюссель. А в Брюсселе самостоятельно примут такое решение? Нет, только по разрешению США. И вот это бесконечное проворачивание вхолостую этого барабана приводит к тому, что ЕС становится просто недоговороспособным. На этом фоне польские политики-националисты выглядят более сильными. Но это кажущаяся сила, это сила по разрешению хозяина. Бывает такое, когда сюзерен разрешает своем вассалу быть более радикальным, чем он сам. Полякам это позволяют делать британцы и американцы.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.