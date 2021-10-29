Гигин: есть стереотип, что ученый не должен быть публичным

Такую мысль в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" озвучил председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание", кандидат исторических наук, политолог и публицист Вадим Гигин во время обсуждения стереотипов, которые навязаны современным ученым.
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– Есть такой стереотип и линия поведения, может, отчасти оправданные, что ученый должен быть немного в "своей ракушке". Если ты переступаешь некую красную черту излишней публичности, то теряешь немного в своем статусе ученого. Я это ощутил на себе. Но они имеют право так судить: есть некий стереотип ученого: он в очках, в библиотеке, в своих мыслях и книгах. Мол, он там и работает. Хотя, если мы посмотрим на ученых-гуманитариев и физиков, это всегда были люди публичные, умеющие себя преподносить на конкурентном рынке и продвигать свои идеи. Далеко не все они были ограничены своим миром, хотя, конечно, когда ученый соприкасается с внешним миром, это всегда некая конфликтность и травма, когда твои идеи воспринимают не с первого раза, – поделился мнением эксперт.
Гигин считает, что соприкосновение публичности, научного знания, информационного поля и общества – процесс непростой. Он напомнил, что этой теме сегодня посвящено много фильмов и книг.