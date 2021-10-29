Гигин: эффективно охранять границу можно только в случае, если есть договоренность с двух сторон

Таким мнением в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" поделился председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание", кандидат исторических наук, политолог и публицист Вадим Гигин во время обсуждения миграционного кризиса.
- Вам любой специалист скажет, что эффективно охранять границу можно только в том случае, если есть договоренность с двух сторон. А ее нет, по инициативе Запада. Наши власти заинтересованы в эффективной охране границы и они об этом неоднократно заявляли, - подчеркнул политолог.
Вадим Гигин отметил, что нежелание европейских стран устанавливать диалог с белорусскими властями - одна из основных причин миграционного кризиса.
- Если вы, господа поляки, отказываетесь поддерживать нормальные контакты с белорусской стороной, то рассчитывать на то, что эффективно будет охраняться граница, просто не приходится. Чего они хотят? Чтобы этот [миграционный] поток остался на нашей территории. Они заявляют, что режим Лукашенко им не нравится, но для этих людей он подходит, то есть они заведомо признают мигрантов людьми другого сорта. Они хотят, чтобы эту проблему, которую они же породили своими действиями на Ближнем и Среднем Востоке, расхлебывали мы, а они нас понукали. Они хотят, чтобы эта ситуация создавала дополнительное напряжение на территории Беларуси. Чтобы наши пограничники стреляли в беженцев, а они по CNN и другим своим каналам показывали, что мы совершаем военные преступления. Нет, мы им такого удовольствия не доставим, - резюмировал эксперт.