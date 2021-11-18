Гигин: денег на реконструкцию Ирака было выделено столько, что беженцы должны жить в шикарных домах на родине

(кризис на границе. –– высказался он.По мнению эксперта, еще будут выделены суммы и на строительство заборов, и на помощь беженцам. Гигин задался вопросом о том, сколько из этих денег будут разворованы?– добавил гость студии.Он упомянул и одну из версий американских политологов:задался вопросом Гигин.– добавил Гигин.