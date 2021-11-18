Гигин: денег на реконструкцию Ирака было выделено столько, что беженцы должны жить в шикарных домах на родине

Такую точку зрения в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" выразил председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание", кандидат исторических наук, доцент, публицист и историк Вадим Гигин, обсуждая тему кризиса беженцев.
– Польские политики могут говорить сколько угодно, что все это (кризис на границе. – Прим. ред.) устроили власти Беларуси. Нас обвиняют и в том, что мы доставили беженцев [на границу]. Мы что, ходили по Эрбилю, Сулеймании, Багдаду и раздавали деньги? Говорили, вот вам 5 тысяч долларов, помогите нам устроить этот кризис? Это они [европейцы] сами устроили и пытаются на нас спихнуть эту вину. Вообще, техника перекладывания проблем на другие плечи – с больной головы на здоровую – это проблема Европы. Раньше им это с рук сходило, сейчас, как видим, не сходит, – высказался он.
По мнению эксперта, еще будут выделены суммы и на строительство заборов, и на помощь беженцам. Гигин задался вопросом о том, сколько из этих денег будут разворованы?
– Если посмотреть, сколько денег было выделено на реконструкцию Ирака, то этих беженцев не должно быть на нашей границе. Они должны жить в шикарных и очень удобных домах у себя на родине, – добавил гость студии.
Он упомянул и одну из версий американских политологов:
– Она заключается в том, что "Исламское государство" появилось и чуть не захватило Багдад только с одной целью – чтобы списать все эти деньги, которые были потрачены на реконструкцию иракской армии, экономики и инфраструктуры. Средства были потрачены и разворованы. Конечно, в этом участвуют коррумпированные иракские или афганские чиновники. Но кто их покрывает и кому они платят откаты? – задался вопросом Гигин.
– Вся эта геополитика, которую мы представляем как борьбу смыслов, интересов, личностей, коммуникаций, больших великодержавных тектонических плит, которые вступают между собой в противоборство, она есть. Но в реальности за этим часто стоят просто коррупционные схемы и интересы тех или иных нечистых на руку политиков, – добавил Гигин.