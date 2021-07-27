Гигин: дело Паксаса - ахиллесова пята современной литовской государственности

– задался вопросом историк.Вадим Гигин подчеркнул, что, когда отстраняют главу государства, его свергают с должности. За это голосует парламент, конституционный суд поддерживает. Затем все судебные инстанции постановляют, что в действиях правонарушениях, в которых его обвиняют, нет состава преступления.- обобщил декан ФФСН БГУ.Гигин назвал это переворотом и добавил, что они бывают разные. Специалист также объяснил, почему это произошло:- считает он.По словам историка, в публикации Delfi опущена вся судебная история Паксаса. 13 декабря 2005 года Верховный суд Литвы оправдал его по большинству обвинений, предъявленных в 2003 году. До этого он был оправдан и Вильнюсским участковым судом. В 2011 году европейский суд по правам человека вынес решение о том, что Паксас незаконно лишен доступа к политической деятельности. Историк подчеркнул, что его, как одного из самых популярных политиков Литвы, буквально убрали из политической жизни в рамках национальной политической системы.- подвел итог Гигин и назвал дело Паксаса ахиллесовой пятой современной литовской государственности.