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Гигин: дело Паксаса - ахиллесова пята современной литовской государственности

Литовский новостной портал Delfi.ru обвинил белорусского историка и публициста Вадима Гигина в распространении фейков. Эту ситуацию он прокомментировал сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


- Я рад этой публикации. Для любого эксперта и журналиста очень важна реакция на твой материал. Поэтому я благодарен, но не за их лексику. Под своей резкой тональностью они пытались скрыть отсутствие аргументов. Но в чем суть? Мы сказали, что есть сомнения о том, как был отстранен от власти бывший президент Литовской Республики Роланс Паксас в 2004 году, есть состав элемента госпереворота. В результате к власти вернулся Валдас Адамкус, который является пособником нацистов. Это и вызвало недовольство. Они попытались это опровергнуть, используя следующие аргументы. После Паксаса выборы проводились и была сменяемость власти. Но какая разница, что было после? – задался вопросом историк.

Вадим Гигин подчеркнул, что, когда отстраняют главу государства, его свергают с должности. За это голосует парламент, конституционный суд поддерживает. Затем все судебные инстанции постановляют, что в действиях правонарушениях, в которых его обвиняют, нет состава преступления.


- Это говорит о том, что президент Паксас был отстранен от власти с высшего поста по сфабрикованному обвинению, - обобщил декан ФФСН БГУ.

Гигин назвал это переворотом и добавил, что они бывают разные. Специалист также объяснил, почему это произошло:

- Потому что Президент Паксас задавал неудобные вопросы, - считает он.


По словам историка, в публикации Delfi опущена вся судебная история Паксаса. 13 декабря 2005 года Верховный суд Литвы оправдал его по большинству обвинений, предъявленных в 2003 году. До этого он был оправдан и Вильнюсским участковым судом. В 2011 году европейский суд по правам человека вынес решение о том, что Паксас незаконно лишен доступа к политической деятельности. Историк подчеркнул, что его, как одного из самых популярных политиков Литвы, буквально убрали из политической жизни в рамках национальной политической системы.


- Литва не выполняла этого решения с 2011 года. В 2014 году Комитет по правам человека (ООН) вынес решение в поддержку Паксаса. А Delfi приводит аргумент, что в 2019 году его партия проиграла на выборах. Но они же преследовали человека 16 лет, не давали ему заниматься политической деятельностью. Более того, в момент парламентских выборов против Паксаса было еще раз возбуждено уголовное дело. Его снова оправдали. Таким образом мы видим, что есть определенный сговор литовских элит – не допустить политиков с альтернативной точкой зрения к активной политической деятельности, - подвел итог Гигин и назвал дело Паксаса ахиллесовой пятой современной литовской государственности.
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Фото: Михалевич Диана
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