Гигин: декларативный патриотизм в Украине ведет к расколу страны и перманентной войне

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, – напомнил гость студии., – подытожил эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.