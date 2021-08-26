Гигин: декларативный патриотизм в Украине ведет к расколу страны и перманентной войне

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, политолог Вадим Гигин.
– 24 августа Украина отметила День независимости, – напомнил гость студии. – Была сильная речь Зеленского. Но это была не речь президента, а шоу-бизнес. Да, говорил красиво, но пустоту. Он хорошо говорил о каждом регионе, о каком-то историческом наследии, о национальности. Но такое сочинение может написать школьник. То, что говорил Зеленский, – это сочинение на тему «Я люблю Украину» ученика 11-го класса. Это не речь президента. Он остается шоуменом. Это демонстративное подписание указа о Дне украинской государственности. Вот две формы патриотизма: белорусская и украинская. Патриотизм – это не просто декларируемая любовь к родине, а то, что проявляется в действиях. У нас открываются новые детские сады, школы, продолжается созидательная деятельность, которую не остановил тяжелый 2020-й год. Президент лично вместо избирательной кампании активно занимался проблемами, связанными с коронавирусом. Это и есть патриотизм. А вот эта декларация, когда на всю Украину набрасывают хомут местечкового полухуторского национализма, выпестованного во времена Австро-Венгрии, и заставляют всех ему следовать – не патриотизм, а, к сожалению, проявление парафашизма, когда слабый политик, шоумен на политическом посту, хоть и не является фашистом, фактически поощряет их деятельность. Это декларативный патриотизм, который ведет к расколу страны и перманентной войне на территории Украины. Хотя есть все инструменты для того, чтобы ее завершить.
– И ведь мы не лезем ни к кому с указаниями: «Делайте, как мы». А в Киеве пытаются всем рассказать и навязать. Что выяснилось? Они пестуют у себя наших неонацистов и пытаются накинуть нам эту майдановскую форму. Это плохо. Но необандеровская идеология народом не принимается. Поэтому они так злятся, вводят все эти ограничения, цензуру, пытаются задушить любого, кто занимает другую позицию. Но это путь к поражению, – подытожил эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.