Гигин: что поляки сделали, чтобы остановить миграционный поток?

Таким вопросом задался председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание», кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин в эфире программы «Соловьев LIVE».
– Германия констатирует, что через ее территорию со стороны Польши из Беларуси прошли несколько тысяч беженцев. У меня вопрос! А поляки, когда приняли их на своей территории, что сделали, чтобы остановить этот поток? Какие мафиозные группы занимаются их приемом и транспортировкой по территории Польши? Они же кому-то платят там. Каким-то образом до территории Германии добираются. Они такими же колоннами идут мимо Кракова, Вроцлава, Быдгощ, – отметил Вадим Гигин.