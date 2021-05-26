«Сейчас определенные силы, в основном извне, пытаются вокруг Беларуси создать чрезвычайную ситуацию. Однако выступление Президента было уверенным, спокойным. И самое главное – это то, что он выступал в команде единомышленников», – мнением о встрече Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления, журналистами поделился декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин:
– Атмосфера, которая была в зале, мне сейчас напомнила атмосферу и митинга 16 августа, и Всебелорусского народного собрания – это консолидация. Консолидация не просто, как часто говорят, политической элиты. А это люди, которые реально представляют трудовые коллективы, избирательные округа. Был абсолютно открытый разговор. И что очень важно, разговор вышел за границы каких-то инфоповодов, о которых, как сказал Президент, через две недели забудут.
Экстренная посадка самолета… Поговорили об этом, а дальше перешли на другие темы. Темы развития страны. О чем это свидетельствует? Что мы абсолютно уверены в своих силах. Те, кто рассчитывают Беларусь и Лукашенко припереть к стенке, они просчитаются всегда. Потому что наше дело правое и победа всегда будет за нами. Вот это мнение, я уверен, господствовало сегодня в зале.
Фото: БЕЛТА
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Гигин: «Был абсолютно открытый разговор. И что очень важно, разговор вышел за границы инфоповодов, о которых, как сказал Президент, через две недели забудут»
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