Гигин: без изменения Конституции нельзя открыть путь новому политическому поколению, не обрушив страну

Мы должны думать о преемственности, о том, как открыть путь новому политическому поколению, но не обрушить страну. Без внесения изменений в Конституцию этого сделать нельзя. Таким мнением председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин поделился в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
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В эфире программы обсуждали отдельные пункты, которые предполагает проект изменений и дополнений Конституции Беларуси, опубликованный на днях. В том числе обсудили статью 81, в которую предлагают внести дополнение об ограничении возможных президентских сроков двумя.
Ведущий программы Марат Марков рассказал: некоторые зарубежные журналисты заявили, что статья о президентских сроках – это «обнуление». «Мол, Лукашенко теперь может быть у власти до 2035 года. Их не волнует, что по старой Конституции вообще не было ограничений и он мог бы хоть до 2065 года руководить страной. Что это: желание похайповать или полная политическая безграмотность?» – задался вопросом Марат Марков.
– Наши противники, да и просто критики [власти] тоже готовились к тому, что проект изменений и дополнений Конституции должен быть опубликован. Но принять его, согласиться с Лукашенко? В силу или своих убеждений, или заказа, который у них [в СМИ] размещают, или каких-то обид они не могут этого сделать, хотя зачастую понимают, что Глава белорусского государства прав, – прокомментировал Вадим Гигин.
Он продолжил мысль:
– Какое обнуление сроков? Президенту для того, чтобы просто продолжать править, не нужно было вносить никаких изменений! Я бы здесь вообще отдельно подчеркнул политическую ответственность Александра Лукашенко. Посмотрите, он впервые заговорил об изменениях Конституции в 2016 году. Был даже готов вариант [изменений Основного Закона], юристы разработали его на базе Конституционного Суда. Понятно, что ждали какого-то удобного и геополитического, и экономического повода, хотели эту реформу начать после президентских выборов и, в общем, это было оправданно.
Вадим Гигин рассказал, что изменения в Конституцию обсуждались на диалоговых площадках, которые в Беларуси начали проводиться с осени 2020 года. «Почему сохранили президентскую республику? Прямо скажу: у людей был такой запрос. Они говорили: «Президентская власть, Лукашенко как Президент Беларуси – это наше знамя, наш символ. Почему мы должны ограничивать его полномочия? Ведь благодаря сильной воле Главы государства, его правам и обязанностям мы удержали страну! Сильное государство позволило сокрушить «цветную революцию» и одерживать успехи в гибридной войне», – отметил гость программы.
Эксперт добавил:
– Дальше встал вопрос, нужны ли изменения в Конституции. И вот здесь [важную роль сыграла] политическая ответственность Президента. Как опытный политик, он понимает: любой политический режим, каким бы устойчивым он ни был, как бы ни доказывал свою успешность, нуждается в обновлении. Мы должны думать о преемственности, о том, как открыть путь новому политическому поколению, но не обрушить страну. А без изменений Конституции такого сделать нельзя. Президент это понял и взял на себя эту ответственность.