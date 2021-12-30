Гигин: без изменения Конституции нельзя открыть путь новому политическому поколению, не обрушив страну

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В эфире программы обсуждали отдельные пункты, которые предполагает проект изменений и дополнений Конституции Беларуси, опубликованный на днях. В том числе обсудили статью 81, в которую предлагают внести дополнение об ограничении возможных президентских сроков двумя.рассказал: некоторые зарубежные журналисты заявили, что статья о президентских сроках – это «обнуление».– задался вопросом Марат Марков.– прокомментировал Вадим Гигин.Он продолжил мысль:Вадим Гигин рассказал, что изменения в Конституцию обсуждались на диалоговых площадках, которые в Беларуси начали проводиться с осени 2020 года.– отметил гость программы.Эксперт добавил: