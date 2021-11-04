Гигин: белорусская и российская наука шагнула вперед

Эксперт прокомментировал информацию о том, что в скором времени впервые может быть присуждена премия Союзного государства в области науки и техники.– высказался эксперт.Он также отметил, что белорусская и российская наука сегодня шагнула вперед. Гигин указал на высокие достижения в сфере военной промышленности.