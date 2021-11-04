Гигин: белорусская и российская наука шагнула вперед

Об этом заявил сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание", политолог, историк и публицист Вадим Гигин.
Эксперт прокомментировал информацию о том, что в скором времени впервые может быть присуждена премия Союзного государства в области науки и техники.
– Меня как руководителя общества "Знание" это особенно радует. В популяризации науки это крайне важный аспект. Я надеюсь, что в ближайшее время и наше общество реализует совместно с российскими коллегами крупную программу по популяризации научных достижений и мотивации молодых людей, чтобы они приходили в науку. Присуждение такой премии важно и в вопросах кооперации между белорусскими и российскими научными центрами. У нас есть единое поле научного творчества, а в ряде областей и единая исследовательская программа, – высказался эксперт.
Он также отметил, что белорусская и российская наука сегодня шагнула вперед. Гигин указал на высокие достижения в сфере военной промышленности.