Гигин: американская политика – это театр

Архивное фото

Архивное фото

Эксперт призвал тщательно анализировать политику США прежде, чем оценивать ее.– уточнил Вадим Гигин.В таком контексте специалист оценил последние события в Штатах, «восстание против истеблишмента», изменение информационных технологий в стране и возобновившиеся новости о движении сепаратизма в отдельных штатах. Последние, как подчеркнул эксперт, сенсацией не являются – сепаратисты в разных регионах США были всегда.Тема происходящего в Соединенных Штатах (выборы, осада Капитолия, второй импичмент Дональду Трампу) уже давно активно анализируется белорусами. Причина тому, как считает декан факультета философии и социальных наук БГУ, заключается в том, что американская политика касается практически каждого. Как минимум в экономическом плане.В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.